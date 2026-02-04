井村屋は2月16日（月）より、「あずきバー」シリーズの新商品『あずきバー 練乳ソース入り』を全国で順次発売する。希望小売価格は150円（税抜）、内容量は75ml。全国の量販店・スーパー、コンビニエンスストアで取り扱う。「あずきバー」シリーズは、長年にわたり幅広い層から支持されてきたロングセラーブランド。2023年には発売50周年を迎えた。今回登場する『あずきバー 練乳ソース入り』は、定番のあずきアイスに濃厚な練乳ソ