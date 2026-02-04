【リカちゃんくじ×セーラーズ】 2月13日より 順次発売予定 価格：1回935円 取扱い店舗：全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー ※一部取り扱いのない店舗もあり タカラトミーは、「リカちゃんくじ×セーラーズ」を2月13日より順次発売を予定している。価格は1回935円。 本製品は、タカラト