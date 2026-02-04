株式会社一蘭は、２月５日（木）よりカップ麺「一蘭とんこつ炎」を数量限定で全国にて順次発売する。累計出荷数1700万食を超える「一蘭とんこつ」シリーズの中から、2024年に数量限定で発売した「一蘭とんこつ炎」。具材をあえて入れず、ラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただけるように設計されたこの商品は、こだわりが満載。まず麺は小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため特注のノンフライ麺を使用。スー