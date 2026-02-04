4日午前、福岡県小郡市で住宅を焼く火事があり、男性1人が病院に搬送されました。消防によりますと、4日午前9時半ごろ、福岡県小郡市三沢で「建物から煙が出ている」と近くに住む男性から通報がありました。消防車6台が出動し、火はおよそ30分後にほぼ消し止められましたが、木造2階建て住宅1棟が焼けました。警察によりますと、この家に住む男性1人が顔にやけどを負い、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。消防と