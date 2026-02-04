今日4日の日本付近は高気圧に覆われて、日本海側の雪や雨も一部に限られています。日差しにほっとできる陽気ですが、1月下旬から長引いた寒波の影響で、北陸や東北の日本海側では積雪が平年の2倍以上となっている所があります。気温の上昇による融雪災害に注意が必要です。日本海側の積雪は平年の2倍以上の所も今日4日の日本付近は高気圧に覆われて、日本海側の雪や雨も一部に限られています。二十四節気の「立春」で暦の上では春