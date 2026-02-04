三菱UFJアセットマネジメント株式会社が提供する「eMAXIS Slim（イーマクシススリム）」は、２月12日（木）〜14日（土）に渋谷ヒカリエ１F イベントスクエアにて「NISA の日『世界を味わう“オル缶(カン)”自販機』イベント」を開催する。 eMAXIS Slimとは、新NISAの普及とともに投資初心者から経験者まで幅広い投資家から支持されている「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」インデックスファンドシリーズで