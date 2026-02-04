新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送。このたび本作に参加する16名より、“カッコよすぎるおにぎり屋さん”としてSNS上でも話題をさらった俳優のゆうと（奥雄人/28歳）にインタビュー。“モテの秘訣”や恋愛のスタンスが変わった浮気をされた経験など“微笑みの貴公子”こ