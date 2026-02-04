北京航空航天大学の研究チームなどが開発したバイオ電子パッチ。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月4日】中国の北京航空航天大学、香港城市大学、北京大学第一医院、中国医学科学院腫瘤医院などが、超柔軟なバイオ電子パッチを共同開発した。腎臓や卵巣など形状が不規則な臓器表の面に密着させ、病変のある部位にピンポイントで薬物を届けることができるという。研究成果をまとめた論文は1月27日、科学誌セルに掲載された。