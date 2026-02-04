人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが4日、韓国では初となる同作のオフィシャルショップが今月27日に韓国・龍山にオープンすることを発表した。【画像】民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開投稿では、韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開とともに、アイパークモール龍山店のリビングパーク 3F ドーパミン・ステーションにオープンすると告知