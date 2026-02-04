拉致被害者・横田めぐみさんの母、早紀江さんが4日、90歳を迎えました。横田めぐみさんは48年前、新潟市で北朝鮮の工作員によって拉致されました。当時41歳だった母・早紀江さんは、半世紀近く救出活動を行ってきましたが、めぐみさんの帰国がかなわないまま、早紀江さんは4日、90歳となりました。めぐみさんの母・横田早紀江さん（90）「とにかく取り返してほしいっていうのが、本当の現在の気持ちです。政府は難しいと思いますけ