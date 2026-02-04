3日、都内で行われた「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに、俳優の妻夫木聡（45）と吉岡里帆（33）が出席した。【映像】笑顔でやり取りする妻夫木聡と吉岡里帆「ジャンボきょうだい」として、長年CMに出演している2人は、「お互いの想い」を川柳にして発表。妻夫木の川柳に対しては、笑顔で次のようなやり取りをみせた。妻夫木「『お兄ちゃん 慕われ歓喜も チョコはなし』。僕たち