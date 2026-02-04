モデルでタレントの藤田ニコル（27）の夫で、俳優の稲葉友（33）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。悩みを明かした。この日は無意識に相手を傷つけてしまう差別、話題の「マイクロアグレッション」について議論。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から、「俳優という職業で先入観で話しかけられたことはある？」と話題を振られる場面があった。「“顔小さいくていいよね”って言わ