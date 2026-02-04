藤井聡太竜王（２３）の師匠として知られる杉本昌隆八段（５７）が１月３１日、大津市内のホテルで講演した。小学生で弟子入りした藤井竜王の気持ちを尊重し、意見しやすい雰囲気づくりなどの向き合い方を紹介した。人材育成やリーダーシップをテーマに県商工会議所青年部連合会が開催し、約３００人が参加した。藤井竜王は小学４年の時に杉本八段に弟子入りした。杉本八段は「誰よりも早くひらめき、鋭かった」と振り返った