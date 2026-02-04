モデル谷まりあ（30）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。予備校で林修氏の授業を受けた効果を語った。今回は「受験浪人した有名人SP」。1浪して早稲田大学に入学した谷は「私は文系だったので、英語、国語、世界史だったんですよ。3つ勉強しなきゃいけなくて。国語が足りなかったんですよ。当時林先生が『今でしょ』当時流行ってて。今でしょ見れるんだったら林先生取ろうと思って林先生取っ