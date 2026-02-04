大切に育てていた野菜の植木鉢が、次々と消えていったら...。そんな信じがたい出来事に遭遇し、まさかの方法で植木鉢を取り戻した体験を描いた漫画『スマートタグを使って盗まれた植木鉢を取り返した話』（作・いとうみゆきさん）が、SNSで大きな注目を集めています。【漫画】『スマートタグを使って盗まれた植木鉢を取り返した話』1（全編を読む）物語の始まりは、作者がアパートの駐車場の隅で育てていた野菜の植木鉢のうち、ひ