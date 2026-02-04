温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「鹿児島県のお土産」ランキング