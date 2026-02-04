高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第88回が２月４日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】傷ついたトキのもとに駆け付けたのは…町の人たちからヘブンの「ラシャメン」だと誤解されたトキ。石を投げつけられてけがをしてしまいました。さらに、屋敷の庭にはゴミが投げ捨てられるように。そんなトキたちを心配して、いろい