2024年から始まった新しいNISAでは、配当金をたっぷり受け取れる高配当株が人気です。たっぷり配当金を受け取れる株を買うことで、定期的に受け取れる収入が増えるので、心強い家計のミカタになってくれます。とはいえ、高配当株もピンからキリまであります。今年はたくさん配当がもらえても、翌年から大きく配当がカットされてしまう株もあります。どうせ買うなら、いまたっぷり配当を受け取れるだけでなく、右肩上がりに配当収入