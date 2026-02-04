岡山県の来年度の歳入見込みは、当初予算の要求額に対し、70億円不足することがわかりました。 【写真を見る】岡山県知事「早急に代替の安定的な財源を国の方で責任を持って見つけていただきたい」来年度の歳入が当初予算要求に対し70億円不足の見込み 伊原木知事が会見で明らかにしました。岡山県の来年度の歳入見込みは、8125億円で、予算要求額を70億円下回り、12年連続の収支不足となっています。来年度は、ガソリンの暫定