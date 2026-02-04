今月8日に行われる衆議院選挙に向け、投票を呼びかける啓発活動が行われました。 【写真を見る】【衆議院選挙】岡山県選挙管理委員会がJR岡山駅で投票を呼びかける「あの一言、胸に響いた」「しっかり投票して」 「おはようございます、2月8日は衆議院選挙投票日です、よろしくお願いします」岡山駅前で岡山県選挙管理委員会の委員らが投票を呼びかけながらホットアイマスクを配りました。「こんな公約、待ってた」「あの一言、