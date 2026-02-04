先月（1月）岡山市南区の事務所に侵入し、窃盗しようとしたとして、岡山市の男がきょう（4日）逮捕されました。 建造物侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、岡山市南区福富東の会社員の男（42）です。 警察によりますと、男は、1月23日午前1時10分ごろ、岡山市南区の自動車整備業者の事務所に侵入し、事務所内を物色したものの、金品を発見できず、未遂に終わった疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は「これまでに