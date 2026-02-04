マイケル・シュワブ氏が伝えた2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、王座奪還を狙う米国代表の構想に大きな穴が空いた。アストロズのエース右腕、ハンター・ブラウンが、代表チームからの招待を辞退したことが明らかになった。米全国紙「USAトゥデイ」の元記者マイケル・シュワブ氏が伝えている。シュワブ氏は関係者筋の話とし、ブラウンがオファーを受けていた米国代表入りを拒否したと伝えた