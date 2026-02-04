大谷翔平が、2月4日（水）に自身のInstagramを更新。長女と愛犬のデコピンと過ごす様子を写したプライベートショットが公開され、ファンから反響が寄せられている。【写真】長女の姿がちらり！デコピンの絵本を読み聞かせする大谷翔平■デコピンが主役の絵本が発売この日大谷は、英語と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」とコメ