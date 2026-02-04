J1アビスパ福岡は4日、GK菅沼一晃（24）がJ3岐阜に期限付き移籍すると発表した。期間は6月30日まで。菅沼は福岡大から2024年に加入。2年間で公式戦の出場はなかった。クラブを通じて以下の通りコメントを発表した。「アビスパ福岡サポーターの皆さん、日頃より沢山の応援ありがとうございます。このたび、FC岐阜に期限付き移籍する事になりました。福岡という大好きな街を離れ、アビスパ福岡という大好きなクラブ離れる