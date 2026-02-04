川崎フロンターレは２月３日、公式インスタグラムを更新し、MF大関友翔のベトナムファンへ向けたメッセージ動画を公開。国境を越えた人気ぶりが、改めて注目を集めている。動画のなかで大関は、「ベトナムの皆さん、応援ありがとうございます。川崎フロンターレではベトナムでサッカースクールをやっているので、ぜひ参加してみてください。僕もいつかベトナムに行けたら嬉しいです。フロンターレの応援もよろしくお願いします