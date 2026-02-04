外国為替市場では円安が進んでいます。円相場は一時1ドル＝156円台をつけています。1ドル＝156円台をつけるのは、日米の当局が為替介入の準備とされる「レートチェック」を実施したとの見方が広がった1月23日以来、およそ2週間ぶりです。為替介入の警戒感から、円相場は一時1ドル＝152円台まで円高が進んでいましたが、高市総理が「円安で外為特会の運用がホクホク」などと発言したことで、市場では“円安を容認している”との見方