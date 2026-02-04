安倍元総理銃撃事件で殺人の罪などに問われた山上徹也被告。無期懲役の判決を不服として、きょう午前、山上被告側が控訴しました。山上徹也被告（45）は安倍晋三元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われました。奈良地裁で行われた一審で、弁護側は、母親が旧統一教会に多額の献金をしたことによる家庭崩壊など、不遇な生い立ちを理由に情状酌量を求めていましたが、奈良地裁は検察側の求刑どおり、無期懲役を言い渡しました。山上