記録的大雪で全国の死者数はこれまでに35人にのぼるなか、青森県では除雪や排雪が追いつかず、各地で渋滞が起き、小中学校の休校が続いています。青森市では立春らしい気温となり、積雪は4日ぶりに160センチを下回ったものの除雪や排雪は追いついておらず、各地で渋滞が発生しています。住宅街では、市民が雪かきに追われています。青森市民「（Ｑ.連日の雪かきの疲れは？）とてもたまっているが、休み休み、けがしないようにやっ