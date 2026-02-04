選挙相場後は企業業績の成長を見極める局面へ 2月8日の衆議院選挙の投開票日を前に、株式市場は上昇基調を強めています。2月3日の日経平均株価は2,065円上昇し、5万4,720円と市場最高値を更新しました。好調な米国株高が相場上昇を下支えするなか、各報道機関が実施している衆議院選の情勢調査で、自民党が単独過半数を確保し、与党として安定多数を維持するとの見方が広がっていることも、株価を押し上げる要因となっています。