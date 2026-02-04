アメリカが核開発問題をめぐり、イランへの軍事的圧力を強める中、アメリカ軍は中東地域で展開中の原子力空母に接近したイランのドローンを撃墜しました。ホワイトハウスのレビット報道官は3日、FOXニュースの番組で中東地域に派遣されているアメリカ軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」に接近したイランのドローンを撃墜したと明らかにしました。「兵士と装備を守るために適切かつ、必要な行動をとった」との報告を国防総