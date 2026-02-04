プルデンシャル生命は、社員らが顧客から総額31億円を超える金をだまし取るなどしていた問題を受け、新規契約の販売活動を90日間自粛すると発表しました。プルデンシャル生命によりますと、今月9日から90日間、新規の販売活動を自粛し、この期間中にガバナンス態勢の強化や営業社員の活動管理の強化、コンプライアンスや倫理に関する研修などに取り組むということです。なお、すでに契約している保険の内容や支払いなどには影響が