宮崎県警本部2019年に自殺した宮崎県警日向署の男性署員＝当時（31）＝の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟で、パワハラなどによりうつ病を発症し自殺に至ったと認め約2900万円の支払いを命じた1月30日の宮崎地裁判決に関し、県側が控訴しないことが4日、県警への取材で分かった。県は遅延損害金を含めた約3950万円の補正予算を専決処分した。2日付。県警監察課は取材に「判決を重く受け止め控訴はしない」と説明。判決確定後に