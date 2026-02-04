ソフトバンクの大津亮介投手（27）は宮崎キャンプ第1クール4日目の4日、予定していた2度目のブルペン投球を回避した。下半身の状態不良でキャッチボールから別メニュー調整となった。初日だった1日に今季から変更した新背番号19をお披露目し、昨季までの背番号と同じ26球を投げていた。昨季は7月以降に6勝をマークし「去年の後半の投球が開幕からできるように」と飛躍に照準を定めていた。2年連続の開幕投手を務めた有原が日