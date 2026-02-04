3日までの災害級の大雪から一転、日本海側では、4日は3月並みの暖かさとなる見込みです。雪解けや雪崩・除雪中の事故などに厳重な警戒が必要です。3日までに平年の約2.5倍を超える積雪を観測した青森市では、4日は雪はおさまりましたが、市民は除雪作業に追われているほか、公立の小中学校では休校が続いています。4日は暖気が流れ込む影響で各地で気温が上がり、最高気温は青森市で7度など3月並みとなる見込みです。この暖かさは6