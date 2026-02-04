冬は電気代・ガス代が跳ね上がる季節、少しでも光熱費を抑えるために省エネ意識を持ちたいですね。「そもそも電気とガスってどっちがお得なの?」という問いから、「オール電化の家と電気・ガス併用の家は、光熱費はどちらが安くなるの?」という疑問に行きつくかもしれません。「オール電化住宅」VS「電気・ガス併用住宅」どっちがお得?そこで、電力会社の調査から、「オール電化住宅」VS「電気・ガス併用住宅」の月額の光熱費を比