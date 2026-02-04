ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯがクオリティーが高すぎる赤鬼姿を披露し、話題になっている。４日までに更新した自身のインスタグラムに「今年も鬼になりました。」と書き出すと、「＃去年より少しバージョンアップしたパパ鬼＃５歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる＃２歳の息子は去年より泣きじゃくる＃元気に育ちますように＃鬼は外福は内」とハッシュタグととも