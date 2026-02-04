モスフードサービスは2月2日より、三真とのコラボレーション商品「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」を、全国のセブンイレブンにて順次先行販売を実施している。モスバーガー監修「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」は、三真が販売するマヨネーズ風味のおかき「ラッキーマヨネーズおかき」が、モスバーガーの人気和風バーガー「テリヤキバーガー