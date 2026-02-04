ヤクルトのホセ・オスナ内野手が浦添キャンプ４日目の４日、早出特守に取り組んだ。一塁の守備位置に就いて、寺内内野守備走塁コーチのノックを３０分近くにわたって受けた。オスナが志願しての特守で同コーチは「自分の体をどうつくるかを考えてのことだと思います」と説明。昨季は１４１試合に出場し、７失策で守備率はリーグ３位の９割９分４厘。来日６年目の今季は守りでもレベルを上げていく。