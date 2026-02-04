２０２５年のシルクロードＳを制したエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）が現役を引退することが分かった。今後は北海道浦河町の栄進牧場で繁殖入りする予定。管理する吉村調教師が２月４日、明かした。当時はフリーだったが、吉村厩舎の管理馬の調教を積極的に手伝っていた川又賢治騎手と人馬ともに重賞初制覇を飾った。吉村師は「あいつ（川又騎手）もうれしかったし、（自分にとっても）