【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生 今夜にも【台風】へ発達 「熱帯低気圧」が、フィリピンの東の海上のカロリン諸島で発生しました。この「熱帯低気圧」は４日（水）午後９時までに「台風」に発達する見込みです。 もし２月に台風が発生した場合、２０２１年以来５年ぶりになります。 ５日（木）～１４日（土）を画像で掲載しています。 台風に発達した後、衰弱する見込みで７日（土）には再び「熱帯低気圧」に変わる