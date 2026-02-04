岡山西警察署 岡山西署は3日、横浜市南区の職業不詳の男（72）を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男は共謀して、1月24日から2月3日までの間、岡山市北区の会社員の男性（75）にSNSで「投資で得られた利益を出金するにはサービス料を払う必要がある」「証券会社の社員に現金を渡してもらいたい」などと嘘を言い、3日、岡山市北区駅元町で証券会社の社員になりすまして現金1353万542円を騙し取ろうとし