アジア株米政府一部閉鎖解除で市場に安堵韓国株最高値豪州株堅調 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 26894.21（+59.44+0.22%） 中国上海総合指数 4085.10（+16.47+0.40%） 台湾加権指数 32117.18（-78.18-0.24%） 韓国総合株価指数 5348.43（+60.35+1.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8896.60（+39.55+0.45%） アジア株は台湾を除いて上昇、米政府一部閉鎖が解除されたことや貴金属