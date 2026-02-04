漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント2025』王者で知られるお笑いコンビ・ツートライブの周平魂が、パパになった相方・たかのりの恥ずかしい失敗談を暴露！なんとたかのりは、「抱っこ紐で赤ちゃんを抱えながらパンツで出かけてしまった」ことがあるという。 【TVer】「『結婚して良くなったな』と言う人ビビッている」「お色直しでボケない芸人ムカつく」人気芸人たちの“独自あるあるネタ”