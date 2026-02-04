フリーアナウンサーの神田愛花（45）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。悩みを明かした。この日は無意識に相手を傷つけてしまう差別、話題の「マイクロアグレッション」について議論。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から話題を振られる場面があった。「共働きじゃないですか、我が家って」と前置きし「旦那さんが稼いでるのになんで仕事するの？ってよく言われる」と告白。「同