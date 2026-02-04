DeNAの相川亮二新監督（49）が沖縄・宜野湾キャンプ第1クール最終日の4日、ブルペン捕手を務めた。球を受けたのは復活を期待する山崎康晃投手。直球のみ45球を受けた。1球ごとに大きく声を張り上げ「ヤス、カモン！」「いい球！」「強さはあるよ」などと声を掛けながら小気味よいミット音を響かせた。