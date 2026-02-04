人の持ち物をわざわざ真似してくる人っていますよね。何もかも真似されると、恐怖を感じることも……。今回は、真似ばかりするママ友を撃退したエピソードをご紹介します。同じマンションのママ友が…「同じマンションに何でも真似してくるママ友がいました。最初の頃は私の持ち物を『いいね』と褒めてくれて、後日『私も買っちゃった』って言ってくる程度だったので、べつに気になりませんでした。だけど、私が『買おうか迷ってる