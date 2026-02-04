株式会社メガネトップは2026年2月6日、スマートグラス「Linse（リンゼ）」を全国130店舗の眼鏡市場で発売する。価格は55,000円。 1,200万画素カメラとスピーカー、マイクを内蔵し、写真撮影、音楽再生、通話機能を搭載する。同時に、カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite（リンゼライト）」も1万9,800円で発売する。 Linseは目線の高さに配置された1,200万画素カメラ