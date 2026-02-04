4日午前、十日町市山本町で倉庫の倒壊がありました。けが人はいません。警察によりますと4日午前9時ごろ、通行人が「建物の一部が倒壊している」などと警察に届け出ました。現場に駆け付けた警察官が雪の重みで倒壊した倉庫を確認。けが人はおらず、他の建物への被害もないということです。県内では各地で雪による建物の被害が相次いでいて、3日には柏崎市与板で車庫が倒壊し下敷きとなった54歳の男性が死亡。上越市三和区でも住宅