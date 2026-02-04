2月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第15週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 1月27日から2月2日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからフェニックス・サンズのディロン・ブルックス（初選出）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのブラ