純金上場信託（現物国内保管型）が続伸、一時１３８５円高、率にして５．９％高の２万４７５０円と大幅高で気を吐いている。また、純銀上場信託（現物国内保管型）の方は４日ぶりに急反騰、一時３７００円高（８．２％高）となる４万８９８０円まで上値を伸ばした。金や銀など貴金属市況の急落で、連動して大きく水準を切り下げたが、信用の投げ売りなどが一巡し戻りに転じている。金市況は直近戻り足に転じており、前日のロンド